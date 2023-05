L'acteur Jamie Foxx a été hospitalisé le mois dernier après avoir subi une complication médicale, et depuis lors, les informations sur son état de santé ont été incertaines. Cependant, une source proche de l'acteur a révélé récemment qu'il est sur la voie de la guérison, bien qu'il reste à l'hôpital pour être surveillé et testé. Les médecins veulent être complètement sûrs qu'il ira bien avant de lui permettre d'être libéré.

Le comédien Kevin Hart, un ami de longue date de Jamie Foxx, a également donné des nouvelles sur l'état de santé de l'acteur lors d'une récente interview sur le podcast Impaulsive. Hart a déclaré que Foxx se remet progressivement de sa situation et que l'amour et le soutien de tous sont vus et ressentis par lui. Hart a ajouté qu'il n'a pas accès aux détails exacts sur l'état de santé de Foxx, mais qu'il sait que son ami est sur la bonne voie.

Dans un message sur Instagram, Jamie Foxx a remercié ses fans pour leur soutien et a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont prié pour lui. Foxx est connu pour être un acteur très privé, et ses proches ont été réticents à donner des détails sur son état de santé pour respecter sa vie privée.

Les amis célèbres de Foxx, notamment sa fille Corinne Foxx, Kevin Hart, Nick Cannon et Martin Lawrence, se sont précipités pour le soutenir pendant cette période difficile. Kevin Hart a exprimé son amour et son soutien pour Foxx, affirmant que son ami est "nécessaire" et que le monde a besoin de lui.

Dans l'ensemble, il semble que Jamie Foxx se rétablisse lentement mais sûrement et qu'il soit bien entouré de ses amis et de sa famille pendant cette période difficile. Les fans de l'acteur continuent de prier pour sa guérison complète et rapide, et espèrent qu'il pourra bientôt sortir de l'hôpital pour reprendre ses projets.