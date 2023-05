Jay-Z, de son vrai nom Shawn Corey Carter, est bien plus qu'un simple rappeur. Reconnu comme l'une des plus grandes figures du hip-hop, il est également un homme d'affaires prospère avec des investissements dans divers domaines, y compris l'industrie des boissons alcoolisées. Depuis 2006, Jay-Z est propriétaire de la marque de champagne haut de gamme Armand de Brignac, également connue sous le nom de "Ace of Spades" en raison de son logo distinctif. Le champagne est célèbre non seulement pour son goût, mais aussi pour son emballage glamour, avec des bouteilles métalliques peintes à la main. Au cours de la dernière décennie, Jay-Z a réussi à transformer cette marque en une véritable force de l'industrie des boissons alcoolisées, avec des bouteilles qui se vendent à des prix allant de quelques centaines à plusieurs milliers de dollars.

Cependant, le succès de cette marque haut de gamme a également attiré une attention indésirable. Trois policiers de New York ont été accusés d'avoir volé près de 3000 $ de champagne Armand de Brignac lors d'un festival de musique l'année dernière. Selon un rapport de Billboard, le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a porté lundi des accusations contre Jonathan Gonzales et Wojciech Czech pour avoir subtilisé des bouteilles de champagne dans la zone VIP du festival Electric Zoo en septembre 2022. Gonzales et Czech font face à une accusation de grand vol au quatrième degré et à une accusation de possession criminelle de biens volés. Un troisième officier, Warren Golden, est également accusé d'inconduite officielle.

Article similaire Avec 2,5 milliards $, Jay-Z est désormais le rappeur le plus riche au monde La fortune du célèbre rappeur américain Jay-Z est désormais évaluée à 2,5 milliards de dollars. Il devient également le plus riche rappeur au monde. Il…

L'affaire a suscité un tollé public et a jeté une ombre sur le NYPD. "La confiance du public dans le système de justice pénale dépend du fait que les membres des forces de l'ordre agissent avec la plus grande intégrité", a déclaré le procureur Bragg dans un communiqué. En réponse à l'incident, le NYPD a déclaré que les deux officiers avaient été arrêtés et suspendus de leurs fonctions. Le département a également promis de continuer à chercher les faits dans cette enquête et d'initier de nouvelles mesures disciplinaires si nécessaire.