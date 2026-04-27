Shakira: décès tragique d'un ouvrier travaillant sur la scène de son prochain concert

Le 26 avril 2026 à Rio de Janeiro, au Brésil, un technicien de 28 ans est mort, lors du montage d’une scène destinée au concert de Shakira. L’information, confirmée par O Globo et les secours, ajoute que l’accident s’est produit sur la plage de Copacabana, où les équipes installaient les structures pour le spectacle prévu le 2 mai. Pour l’heure, la tenue du spectacle n’est pas menacée.

Plus spécifiquement, il apparaît que l’homme travaillait sur le chantier lorsque ses jambes ont été coincées sous une partie de la structure. Après des appels à l’aide, il a été secouru par les pompiers présents sur place. Il a ensuite été transporté à l’hôpital, se trouvant dans un état critique. Malgré la prise en charge médicale, il n’a pas survécu à ses blessures.

Un accident en pleine préparation

Les organisateurs du concert, la société Bonus Track, ont confirmé le décès du technicien, dans la foulée. Il a été indiqué que l’incident a eu lieu lors de la phase de montage de la structure scénique, dans le cadre d’un événement public totalement gratuit qui devrait donc avoir lieu sur la plage de Copacabana.

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Devrait car, pour l’heure, bien que les circonstances entourant ce drame restent à éclaircir, la production n’envisage pas de décaler ou annuler le concert. Une enquête sera ouverte pour déterminer les responsabilités et vérifier les conditions de sécurité sur le site. L’idée sera de déterminer si le jeune technicien réalisait son métier dans de bonnes conditions.

Un nouvel incident survient à Copacabana

Ce n’est pas la première fois qu’un tel événement se déroule au Brésil. À la mi-avril, un engin de type grenade assourdissante avait été découvert à proximité de ce même site. L’engin avait ensuite été neutralisé par la police. Il semblerait, par ailleurs, qu’aucun lien n’est établi entre cet incident et l’accident survenu dimanche.