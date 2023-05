La rivalité entre la Chine et les États-Unis dans le domaine économique et géopolitique est un sujet brûlant depuis des années. Alors que les tensions entre les deux pays continuent de s'intensifier, la Chine a porté plainte contre les États-Unis devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en décembre 2022. La plainte conteste les mesures prises par les États-Unis pour empêcher l'exportation d'outils de fabrication de semi-conducteurs et de composants vers la Chine.

La Chine dépend largement des importations de semi-conducteurs, ce qui la rend vulnérable à des pressions économiques, tandis que les États-Unis cherchent à renforcer leur position dans ce domaine après avoir promulgué un programme de subvention de 53 milliards de dollars pour attirer des entreprises de semi-conducteurs leaders sur leur territoire. Cela a suscité des critiques de la part des représentants chinois, qui ont dénoncé un « deux poids deux mesures » dans la politique industrielle américaine.

Cependant, malgré les nombreuses tensions entre les deux puissances, les États-Unis ont exprimé leur volonté de discuter avec la Chine pour trouver des solutions. L'ambassadeur américain près de la Chine, Nicholas Burns, a déclaré que les deux pays auraient simplement besoin de meilleurs canaux de discussion et que les États-Unis étaient prêts à chercher des portes de sorties de crise. Les deux pays ont besoin de canaux de communication plus profonds pour sortir de la crise, selon Burns.

Les tensions entre la Chine et les États-Unis ne se limitent pas au domaine des semi-conducteurs, mais se sont également manifestées dans d'autres domaines, tels que la question de Taïwan, que la Chine considère comme faisant partie de son territoire. Les visites répétées d'officiels américains à Taïwan ont suscité des réactions violentes de la part de la Chine.