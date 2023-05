Dans un contexte de tensions croissantes entre la Chine et les États-Unis, la Chine envoie un message clair aux pays africains, exprimant sa volonté de renforcer la relation sino-africaine. Le président chinois Xi Jinping a adressé un message au 36e Sommet de l'Union africaine (UA), où il a félicité les pays africains pour leur ouverture et leur leadership dans les affaires régionales et internationales. Ce message peut être interprété comme une tentative de la Chine de consolider ses liens avec l'Afrique dans un contexte géopolitique complexe et en évolution.

Le président chinois, Xi Jinping, a exprimé son intention de collaborer avec les dirigeants africains pour établir une communauté sino-africaine de haut niveau. Il a félicité l'UA pour son rôle crucial dans la gestion des défis mondiaux, l'accélération de la zone de libre-échange africaine, et la médiation de problèmes urgents en Afrique. Xi a également fait part de son espoir de voir l'Afrique progresser dans son développement et sa revitalisation. Il a souligné que les relations sino-africaines ont montré une bonne dynamique en 2022 et que la coopération sino-africaine a progressé de manière globale, multi-niveaux et de haute qualité, positionnant la Chine en tête de la collaboration internationale avec l'Afrique. Il est prêt à renforcer cette coopération et à faciliter la coordination dans les affaires internationales et régionales.

Renforcement des relations sino-africaines

Dans son discours, Xi Jinping a souligné la bonne dynamique de développement des relations sino-africaines en 2022. La coopération entre la Chine et l'Afrique progresse régulièrement, à plusieurs niveaux et de haute qualité, faisant de la Chine le leader de la collaboration internationale avec l'Afrique.

Les tensions croissantes entre la Chine et les États-Unis ont incité la Chine à chercher des partenaires commerciaux et politiques alternatifs. L'Afrique, avec ses ressources naturelles abondantes et son potentiel économique, est devenue un terrain d'investissement stratégique pour de nombreux pays, y compris la Chine. En renforçant sa relation avec les pays africains, la Chine cherche à diversifier ses partenaires sur le plan commercial mais aussi sur le plan politique avec les votes à l'ONU par exemple.

Opportunités économiques

La Chine a déjà établi des liens économiques étroits avec de nombreux pays africains, en investissant massivement dans des infrastructures, en établissant des partenariats commerciaux et en fournissant une assistance économique. Ces investissements ont contribué au processus de développement des infrastructures en Afrique et ont ouvert de nouvelles perspectives économiques pour les pays du continent. Toutefois ce partenariat s'est révélé très amer pour certains pays dont la dette a explosé, les mettant en difficulté et en situation de dépendance envers la Chine.

Indépendance politique

Notons que les relations sino-africaines ne sont pas simplement une réponse aux tensions sino-américaines. La Chine a depuis longtemps développé des liens politiques et économiques avec l'Afrique, indépendamment de ses relations avec les États-Unis. Cependant, les tensions avec les États-Unis peuvent avoir incité la Chine à renforcer ses alliances et sa position internationale en se tournant davantage vers ses partenaires africains.

Pour les pays africains, renforcer les liens avec la Chine peut offrir des opportunités économiques et un soutien au développement. Cependant, certains pays s'inquiètent quant à la dépendance excessive à long terme, et cherchent à diversifier leurs relations internationales en se tournant vers la Turquie par exemple, ou même la Russie concernant le secteur de la sécurité et de la défense, en plus des partenaires traditionnels occidentaux.