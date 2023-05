La Chine semble renforcer ses alliances avec des états voyous pour perturber l'ordre mondial actuel, selon le ministre des Affaires étrangères de Taïwan, Joseph Wu. Cette déclaration intervient alors que la rivalité entre la Chine et les pays occidentaux s'intensifie et que Taïwan renforce ses propres liens avec ces derniers. Dans une interview accordée à Sky News Australia, M. Wu a averti que les efforts de la Chine menacent l'avenir de toutes les démocraties. Il a également révélé ses prédictions sur la date à laquelle Pékin pourrait attaquer Taïwan.

Contrairement à certains analystes qui prévoient une guerre dans les deux prochaines années, le ministre des Affaires étrangères estime que 2027 est l'année où la Chine pourrait frapper. Selon M. Wu, cette date correspond au moment où les responsables militaires chinois estiment que leurs forces seront suffisamment puissantes pour envahir Taïwan avec succès et où le président Xi Jinping entamera son quatrième mandat.

La Chine a été soupçonnée de nouer des alliances avec des pays considérés comme des états voyous, tels que la Corée du Nord et l'Iran, pour contourner les sanctions internationales et faire avancer ses propres intérêts géopolitiques. Ces alliances sont également perçues comme un moyen pour la Chine de consolider sa position face aux pays occidentaux, notamment les États-Unis et l'Europe.

En réponse à la montée en puissance de la Chine, Taïwan a cherché à renforcer ses liens avec les pays occidentaux. Ces derniers ont montré leur soutien à Taïwan en fournissant des armes et des équipements de défense, en condamnant les actions agressives de la Chine et en renforçant les relations commerciales et diplomatiques.

La rivalité entre la Chine et les pays occidentaux ne montre aucun signe de ralentissement. Tandis que la Chine continue de renforcer ses liens avec des états voyous et de défier l'ordre mondial, les tensions ne feront que croître, mettant en péril la stabilité régionale et internationale.