La Chine, connue pour sa détermination et sa constance dans le domaine de la technologie spatiale, s'apprête à franchir un nouveau jalon historique dans sa conquête de l'espace. Le mardi 30 mai, pour la première fois de son histoire, la nation enverra un astronaute civil dans l'espace pour une mission habitée vers la station spatiale Tiangong. Cette annonce, relayée par Lin Xiqiang, porte-parole de l'Agence chinoise des vols spatiaux habités, marque une étape significative dans l'évolution du programme spatial chinois. Jusque-là, tous les astronautes étaient des militaires. Cependant, le nouvel astronaute, Gui Haichao, est un civil qui est également "spécialiste de charge utile" et professeur à l'Université d'aéronautique et d'astronautique de Pékin. Dans cette mission, Gui sera "principalement responsable de la gestion en orbite des charges utiles", a précisé Lin Xiqiang.

Gui Haichao est un passionné de l'aérospatiale. Son université a relaté sur les réseaux sociaux que son attrait pour le domaine remonte à 2003 lorsqu'il a suivi sur la radio de son campus le vol du premier Chinois dans l'espace. Cet intérêt de longue date l'a mené vers une carrière dans le domaine et en fait aujourd'hui un choix évident pour cette mission pionnière. Ce changement majeur à venir s'inscrit dans une série de réalisations récentes pour la Chine, illustrant l'ampleur et l'ambition de son programme spatial. Au cours des dernières années, le pays a réussi à atterrir sur la face cachée de la lune avec la sonde Chang'e 4, un exploit sans précédent. Plus récemment, il a lancé avec succès la sonde Tianwen-1 vers Mars, et a inauguré sa propre station spatiale, Tiangong.

La mission de Gui Haichao est un nouveau chapitre dans cette histoire impressionnante. Elle démontre non seulement les progrès technologiques de la Chine, mais aussi un changement de politique, avec la possibilité pour les civils de participer à l'exploration spatiale.

L'envoi d'un civil dans l'espace souligne également l'engagement de la Chine à démocratiser l'accès à l'espace et à faire participer davantage de personnes à ces aventures, loin des restrictions militaires antérieures.