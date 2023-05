Folorunso Alakija, femme d'affaires milliardaire et philanthrope nigériane, a récemment exprimé ses préoccupations concernant l'impact des médias sociaux et des applications de rencontre sur la capacité des individus à établir des connexions authentiques et à construire des relations durables. Dans un post Facebook du jeudi 11 mai, elle a souligné comment ces outils numériques modernes ont rendu la quête de l'amour et de l'amitié plus difficile qu'elle ne l'était auparavant.

Alakija a partagé ses observations tout en invitant les célibataires à sa conférence, où ils auront l'opportunité d'apprendre sur le véritable but de Dieu dans le mariage et comment identifier les signes positifs ou négatifs d'une relation saine. "Après des années à guider les jeunes gens vers la construction de relations saines, je sais combien il peut être difficile de trouver le bon partenaire", a-t-elle déclaré.

Elle a attribué cette complexité croissante à l'omniprésence des médias sociaux et des applications de rencontres, ainsi qu'à la culture rapide de notre monde actuel. Alakija a expliqué : "Dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'options, il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment dans une relation."

La milliardaire a souligné l'importance de prendre le temps de réfléchir à ce que l'on valorise vraiment chez un partenaire et de rester vigilant face aux éventuels signes précurseurs qui pourraient signaler des problèmes à l'avenir. Elle a suggéré que ces outils numériques, bien que pratiques, peuvent parfois obscurcir notre jugement et nous éloigner des valeurs fondamentales qui constituent une relation saine et durable.

La position d'Alakija offre une perspective intéressante sur un sujet de plus en plus pertinent à notre époque numérique alors que les médias sociaux et les applications de rencontres continuent de transformer la façon dont nous nous connectons et interagissons. Folorunso Alakija, en tant que figure respectée et influente, nous rappelle que malgré l'évolution de la technologie et des modes de communication, les valeurs fondamentales de l'authenticité et de la durabilité restent essentielles dans la construction de relations significatives.