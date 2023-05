Il y a quelques mois, les drones ukrainiens étaient une épine dans le pied de Moscou, mais la donne a changé suite à de nouvelles initiatives de l'armée russe. Ces conclusions sont celles du think tank britannique Royal United Services Institute (RUSI), selon un rapport cité par Business Insider. Selon les données révélées, l'armée russe neutralise actuellement environ 10 000 drones ukrainiens chaque mois, ce qui équivaut à plus de 300 drones par jour. Cela marque une transformation significative du conflit entre la Russie et l'Ukraine, décrit comme "l'un des premiers conflits drone contre drone au monde".

La Russie a déployé une gamme sophistiquée de systèmes de guerre électronique pour parer les assauts aériens non-pilotés de l'Ukraine. Parmi ces systèmes, la station de brouillage Shipovnik-Aero se distingue par sa capacité à imiter d'autres signaux, rendant sa détection particulièrement difficile, ont affirmé les chercheurs.

Article similaire Comment les USA ont neutralisé l'un des logiciels espions russes "les plus sophistiqués" Les États-Unis ont annoncé mardi avoir neutralisé un logiciel espion russe appelé "Snake", considéré comme l'un des "plus sophistiqués" jamais créés par le FSB, le…

"Les systèmes russes ont démontré leur capacité à neutraliser efficacement les drones, transformant le paysage de cette guerre hybride", affirme le rapport. "Le déploiement de systèmes comme le Shipovnik-Aero a modifié l'équilibre des forces sur le terrain, ce qui montre une fois de plus l'importance stratégique de la guerre électronique dans les conflits contemporains."

Les drones ukrainiens sont utilisés dans une variété de rôles allant de la reconnaissance à l'attaque directe. Ils vont des petits UAV de qualité commerciale, souvent utilisés pour la reconnaissance ou comme munitions de vagabondage, jusqu'au Bayraktar TB2 de plusieurs millions de dollars.

Bien que ces drones aient joué un rôle clé dans les opérations ukrainiennes, leur efficacité est désormais mise à mal par les systèmes de guerre électronique russes. Cette situation met en évidence l'évolution constante du champ de bataille moderne, où la maîtrise de l'espace aérien dépend de plus en plus de la technologie numérique et de la guerre électronique.