Quelle que soit l’issue de la guerre en Ukraine, la Russie continuera d’être une menace. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’un rapport qui a été établi par Duncan Allan. Il est membre associé du programme Russie et Eurasie à Chatham House et directeur d'Octant Research and Analysis basé à Londres. Selon les prédictions qu’il a faites, les relations entre l’Occident et Moscou resteront conflictuelles, que la Russie gagne ou perde la guerre. Dans une hypothèse de victoire de l’Ukraine et de ses alliés, la Russie sera amenée à libérer les territoires ukrainiens sous sa domination.

Cette situation engendrera également, selon l’expert, le changement de régime à la tête de la Russie. Pour l’expert, ce scénario ne serait pas non plus favorable à un accord de paix favorable avec la Russie. Les dirigeants russes s’opposeraient par ailleurs au paiement des réparations ou l’autorisation de la poursuite de crimes de guerre présumés. Pour Duncan Allan, dans ce cas de figure, « les gouvernements occidentaux seraient confrontés à d'énormes obstacles en essayant de comprendre le fonctionnement interne et les processus décisionnels d'un système étatique qui pourrait être encore plus opaque et inaccessible d'ici 2027 qu'il ne l'est aujourd'hui ».

Ce fut le moyen pour lui de préciser que dans les cas de figure, la Russie continuera d’être une réelle menace pour l’Ukraine et la stabilité des démocraties occidentales. Elle demeurera une alliée importante pour la Chine et pourrait même être à sa solde selon l’issue de la guerre en Ukraine. Rappelons que depuis plusieurs mois, la guerre en Ukraine occupe l’actualité. La Russie affronte Kiev qui est soutenu par les pays de l’Otan. Ces différents pays mettent à la disposition de l’Ukraine des armes et un arsenal militaire non négligeable depuis plusieurs mois.