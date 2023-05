La Russie a récemment fait connaître son ambition de concevoir un missile révolutionnaire, qualifié d'« imparable », capable de surmonter tout système de défense antimissile existant. Selon les informations relayées par le quotidien Izvestia et la chaîne française Cnews provenant de sources du ministère de la Défense russe, le Kremlin a entamé le développement de ce nouvel armement nucléaire qui sera lancé depuis des sous-marins. L'amiral Nikolai Evmenov, commandant en chef de la marine russe, a affirmé que ce missile serait doté d'une précision inégalée et d'une portée de vol accrue, ce qui en ferait une arme redoutable pour surmonter les défenses adverses. La Russie vise à faire de ce missile le fer de lance de sa flotte sous-marine, démontrant ainsi sa volonté de renforcer sa puissance militaire.

Rappelons que récemment, l'armée ukrainienne a annoncé avoir accompli un exploit historique dans le cadre de son conflit avec la Russie. Selon le général ukrainien Mykola Oleshchuk, les forces de défense ukrainiennes auraient réussi à abattre des missiles hypersoniques russes de type Kinjal, réputé invincibles. La course à l'armement entre la Russie et l'Ukraine a connu un nouveau chapitre avec l'annonce de ce projet de missile russe.

L'évolution des technologies militaires, en particulier dans le domaine des missiles hypersoniques, a créé de nouveaux défis pour les forces armées du monde entier. Cela incite les pays à investir massivement dans la recherche et le développement de nouvelles technologies pour contrer ces menaces.

Alors que la Russie poursuit ses efforts pour créer un missile nucléaire « imparable », les autres puissances mondiales ne se reposent pas non plus sur leurs lauriers avec en tête les USA pour maintenir un équilibre stratégique. L'annonce de ce projet met en évidence les enjeux géopolitiques croissants et les tensions qui découlent de la rivalité entre les grandes puissances.