Une dynamique diplomatique intrigante est en train de se dessiner entre l'Arabie saoudite, les USA et la Chine, avec le prince héritier Mohammed ben Salmane au centre des négociations. Alors que les relations entre les États-Unis et l'Arabie saoudite semblaient s'effriter après l'assassinat de Jamal Khashoggi, le prince héritier a su profiter de cette situation pour se rapprocher de la Russie et de la Chine, son nouveau partenaire stratégique. Cette évolution inattendue sur la scène internationale est perçue par de nombreux observateurs comme une victoire diplomatique de Mohammed ben Salmane sur Joe Biden.

Le pivot vers la Chine et la Russie

Dans un mouvement audacieux, le prince héritier Mohammed ben Salmane a tourné son regard vers l'est, cherchant à diversifier les alliances de l'Arabie saoudite. En s'alignant récemment sur les positions russes quant à la production de pétrole, MBS a surpris les occidentaux mais ces derniers n'avaient pas encore tout vu. Alors que les relations avec les États-Unis semblaient se détériorer, le prince héritier a saisi l'opportunité de renforcer encore plus les liens avec la Chine, une superpuissance en pleine ascension. Conscient de l'importance de la Chine en tant que deuxième plus grande économie mondiale, Mohammed ben Salmane a cherché à attirer d'importants investissements chinois dans son pays.

Un partenariat lucratif

Le rapprochement entre l'Arabie saoudite et la Chine a été favorisé par une série d'accords économiques et de coopération sur des questions de sécurité. Alors que les États-Unis menaçaient de conséquences suite à certaines décisions saoudiennes, la Chine a saisi l'opportunité de renforcer ses relations avec le royaume. Les Saoudiens, quant à eux, cherchent à diversifier leur économie en se détournant des combustibles fossiles, et ils voient en la Chine un partenaire capable de répondre à leurs besoins d'investissements dans les infrastructures et de diversification économique.

Un jeu de pouvoir régional

La stratégie de Mohammed ben Salmane de se rapprocher de la Chine est également motivée par une volonté de jouer les superpuissances rivales les unes contre les autres. En renforçant les liens avec la Chine, le prince héritier espère obtenir des concessions précieuses des États-Unis, notamment dans des domaines stratégiques tels que la technologie nucléaire. Par ailleurs, la Chine a réussi à jouer un rôle de médiateur en négociant un accord de paix entre l'Arabie saoudite et l'Iran, ce qui a renforcé sa position en tant que courtier en puissance dans la région.

Les USA tentent de rattraper le coup

La priorité de l'administration Biden est de contester l'influence croissante de la Chine au Moyen-Orient et dans d'autres parties du monde. Ainsi, le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a proposé aux Saoudiens des investissements dans les infrastructures pour tenter de contourner l'influence de la Chine. Selon Business Insider, la priorité de l'administration Biden est de contester l'influence croissante de la Chine au Moyen-Orient et dans d'autres parties du monde. Vont-ils y parvenir ? La question reste posée. Toutefois, il faut préciser que l'Arabie Saoudite ne gagnera pas, à cette étape, à couper totalement les ponts avec les USA.

Le rapprochement entre l'Arabie saoudite et la Chine, orchestré par le prince héritier Mohammed ben Salmane, constitue une victoire diplomatique incontestable. Alors que les relations avec les États-Unis semblaient se détériorer, le prince héritier a su saisir l'opportunité de renforcer les liens avec la Chine, une superpuissance économique et politique en pleine tension et ainsi empêcher les USA de Joe Biden de continuer à faire pression sur le Royaume. Sous Donald Trump, MBS avait eu beaucoup moins de problèmes, et espère peut-être jouer contre la montre, en espérant un potentiel retour de Trump.