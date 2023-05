L'Égypte se prépare à une nouvelle étape importante dans le développement de son infrastructure énergétique avec la construction de la centrale nucléaire d'El Dabaa. Ce projet, qui fait suite à des années de tumulte et d'incertitude, permettra à l'Égypte de devenir le deuxième pays africain, après l'Afrique du Sud, à exploiter une centrale nucléaire. La centrale sera équipée de quatre réacteurs russes de pointe et aura une capacité totale de 4,8 GW, ce qui représente plus de 7% de la capacité électrique installée en Égypte.

La coopération entre la Nuclear Power Plants Authority (NPPA) et Rosatom, la société d'État russe, est essentielle pour la réalisation de ce projet ambitieux. En plus de la construction des réacteurs, Rosatom fournira également le combustible nucléaire, formera le personnel égyptien et assurera la maintenance de la centrale pendant les dix premières années de son exploitation. Ce partenariat stratégique contribuera à renforcer le mix énergétique de l'Égypte et à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles, tout en offrant une source d'énergie fiable et durable pour répondre à la demande croissante du pays.

La centrale nucléaire d'El Dabaa représente un investissement majeur pour l'Égypte, avec un coût total du projet estimé à 30 milliards de dollars. Une fois opérationnelle, elle contribuera de manière significative à la production d'électricité du pays, qui est actuellement dominée par le gaz naturel et le pétrole. Ce projet marque une étape importante dans la diversification du mix énergétique égyptien et témoigne de l'engagement du pays envers l'énergie nucléaire comme une solution durable et viable pour répondre à ses besoins énergétiques futurs.