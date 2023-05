Les militaires sud-coréens et américains ont mené jeudi de grands exercices de tir réel près de la frontière avec la Corée du Nord, malgré les avertissements du Nord selon lesquels il ne tolérerait pas ce qu'il appelle une répétition d'invasion à sa porte. Ces exercices, qui sont la première série de cinq jusqu'à la mi-juin, marquent le 70e anniversaire de l'établissement de l'alliance militaire entre Séoul et Washington. Cependant, la Corée du Nord a généralement réagi à ces exercices conjoints en menant des tests de missiles et d'autres armes.

Les exercices de tir américano-sud-coréens, appelés "exercices de puissance de feu d'annihilation combinée", sont les plus importants de ce genre. Ils ont été réalisés à onze reprises depuis leur début en 1977, selon le ministère sud-coréen de la Défense. Cette fois-ci, les exercices ont impliqué 2 500 soldats et 610 systèmes d'armes, tels que des avions de combat, des hélicoptères d'attaque, des drones, des chars et de l'artillerie de Corée du Sud et des États-Unis. Comparativement, les exercices les plus récents en 2017 avaient rassemblé environ 2 000 soldats et 250 armes des deux pays.

La Corée du Nord a procédé à plus de 100 tests de missiles depuis le début de 2022, bien qu'elle n'ait pas mené de tests depuis le lancement d'un missile balistique intercontinental à combustible solide à la mi-avril. Selon la Corée du Nord, ces tests sont une réponse aux exercices militaires élargis entre les États-Unis et la Corée du Sud. Cependant, les observateurs estiment que la Corée du Nord cherche à faire avancer son développement d'armes et à obtenir de plus grandes concessions de la part de ses rivaux dans une éventuelle diplomatie.