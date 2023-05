Les tensions entre les États-Unis et la Chine se sont intensifiées après que Pékin a accusé les États-Unis d'avoir espionné des satellites chinois à plusieurs reprises. Selon une étude menée par des universitaires du programme spatial chinois, les satellites espions américains auraient effectué au moins 14 vols d'observation à courte portée sur des satellites chinois en orbite haute en moins de deux ans. Les satellites du Programme de connaissance de la situation spatiale géosynchrone (GSSAP) de l'US Air Force se sont approchés plusieurs fois des satellites chinois les plus avancés et les plus chers en orbite géostationnaire (GEO), représentant une menace pour leur sécurité, selon l'étude.

Les satellites GSSAP sont équipés de caméras optiques à haute résolution et d'outils de surveillance électronique sophistiqués qui leur permettent de prendre des photos et d'écouter les transmissions radio d'autres engins spatiaux. Les satellites espions américains décident généralement d'approcher leurs cibles d'un point de vue avantageux, et les contacts étroits dans l'espace sont généralement gardés secrets.

Le rapport a été publié dans la revue chinoise Infrared and Laser Engineering le mois dernier, mais Pékin n'a pas expliqué pourquoi il a été révélé maintenant. Cette nouvelle accusation intervient après que les États-Unis ont eux-mêmes accusé la Chine d'espionnage en janvier de cette année. Un ballon chinois a même été abattu dans le ciel américain à cette époque, suscitant des tensions diplomatiques.

Les États-Unis et la Chine sont engagés dans une compétition spatiale intense, les deux pays ayant récemment envoyé des missions sur Mars et cherchant à établir une présence à long terme dans l'espace.