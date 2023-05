Il est rare de voir une fortune de plusieurs milliards de dollars prendre une claque en quelques heures. Pourtant, c'est ce qui est arrivé à Bernard Arnault, PDG du groupe de luxe LVMH et l'homme le plus riche du monde. Le mardi noir a vu sa fortune se contracter de 11,2 milliards de dollars (en juste 24h), soit une chute de 5% de l'action LVMH à la Bourse de Paris. Le contexte économique actuel, marqué par un ralentissement de l'économie américaine, a suscité des craintes parmi les investisseurs, anticipant une possible réduction de la demande en produits de luxe.

Cependant, cette chute ne doit pas occulter le chemin impressionnant parcouru par Arnault ces dernières années. En 2018, sous sa direction, LVMH a enregistré des ventes record de 42,6 milliards d'euros, en hausse de 13% par rapport à l'année précédente, et le bénéfice net a augmenté de 29%​. L'année suivante, Arnault a amplifié son empire en acquérant Tiffany & Co. pour environ 16,2 milliards de dollars US​. Le groupe LVMH est devenu la plus grande entreprise par capitalisation boursière de la zone euro en mai 2021, avec un record de 313 milliards d'euros (382 milliards de dollars)​1​.

De plus, entre avril et mai 2023, la fortune d'Arnault a connu une croissance fulgurante, passant de 211 milliards de dollars à 233,3 milliards de dollars. Cette augmentation de 22 milliards de dollars en un peu plus d'un mois a confirmé sa position en tant qu'homme le plus riche du monde​. Malgré le revers boursier récent, la fortune d'Arnault reste colossale, estimée à 191,6 milliards de dollars (177,7 milliards d'euros). Sa richesse a augmenté de 29,5 milliards d'euros rien que cette année, grâce à une hausse du cours de l'action LVMH.

Ce parcours témoigne de l'extraordinaire volatilité du monde de la finance et de la bourse. Les fortunes peuvent augmenter et diminuer rapidement, en fonction des performances du marché boursier. Mais si quelque chose est sûr, c'est que Bernard Arnault reste une figure clé dans le monde du luxe, malgré les défis économiques actuels. L'avenir nous dira comment il naviguera dans ces eaux parfois tumultueuses.