Dans la nuit de dimanche à lundi, la Russie a lancé une série de frappes aériennes sur un site militaire situé dans l'ouest de l'Ukraine, détruisant une piste d'atterrissage et mettant hors service cinq appareils volants, selon une déclaration de l'administration ukrainienne sur Telegram. Les frappes ont touché plusieurs sites, dont un site militaire dans la région de Khmelnytsky, ce qui a entraîné des incendies dans les dépôts de combustible. Une des conséquences majeures de ce bombardement a été la mise hors service d'une piste d'atterrissage.

"Cinq appareils volants ont été mis hors service", a déclaré une source au sein de l'administration. En dépit de ces pertes, les efforts sont déjà en cours pour réparer la piste d'atterrissage de l'aérodrome. "Cette nuit, les occupants ont attaqué des sites militaires et ceux d'infrastructures essentielles de l'Ukraine", a déclaré le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valery Zaloujny, sur Telegram.

Article similaire Le Kenya et la Russie renforcent leurs liens commerciaux Alors que la Russie cherche à diversifier ses partenaires économiques à la suite de l'aggravation des tensions avec l'Occident, le Kenya se profile comme un…

Selon le chef militaire, les forces russes ont lancé "jusqu'à 40 missiles de croisière" depuis des avions au-dessus de la mer Caspienne. En plus de cela, "environ 35 drones" ont été déployés depuis le Nord et le Sud pour participer à cette attaque. Les tensions entre la Russie et l'Ukraine ont atteint un niveau critique depuis l'annonce de la contre-offensive ukrainienne et des livraisons d'armes sophistiquées par les occidentaux.

En réponse à ces attaques, l'Ukraine s'efforce de réparer rapidement ses installations afin de rétablir la capacité opérationnelle de son site militaire. Néanmoins, la destruction de la piste d'atterrissage et la mise hors service de cinq avions ont sans aucun doute porté un coup dur à la puissance de défense de l'Ukraine.