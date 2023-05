L'OTAN a été placée en alerte vendredi dernier suite à un incident impliquant un avion polonais et un chasseur russe Su-35 au-dessus de la mer Noire. L'avion polonais, un L410 TURBOLET appartenant à la Garde frontalière polonaise, effectuait une mission de patrouille sous l'égide de Frontex en coopération avec les services roumains. Frontex, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, est chargée de la gestion des frontières extérieures de l'espace Schengen et collabore étroitement avec les États membres pour assurer la sécurité des frontières.

L'incident s'est produit à environ 60 km à l'est de l'espace aérien roumain. Le ministère de la Défense nationale de Roumanie a rapporté que le chasseur russe a effectué des manœuvres agressives et dangereuses à plusieurs reprises près de l'avion polonais, provoquant de fortes turbulences et des difficultés à contrôler l'appareil. En réponse à cette situation, deux chasseurs roumains et deux chasseurs espagnols ont été mis en alerte par le Centre des opérations aériennes interarmées de l'OTAN à Torrejón, en Espagne. Bien que prêts à intervenir, leur action n'a finalement pas été nécessaire.

Le ministère de la Défense roumain a condamné cette action, la qualifiant de "comportement agressif inacceptable" et soulignant le comportement provocateur de la Russie dans la région de la mer Noire. L'équipage polonais a réussi à évacuer l'appareil après une perte initiale d'altitude due aux manœuvres du Su-35, atterrissant en toute sécurité à l'aéroport international Mihail Kogălniceanu en Roumanie.

Cet incident diplomatique intervient dans le cadre de l'opération Western Black Sea 2023, une opération maritime multipurpose coordonnée par Frontex et dirigée par la Roumanie. Elle implique également la participation de la Pologne, de l'Espagne et de la Suède, et vise à prévenir l'immigration illégale, la pêche illégale, la pollution marine et à lutter contre d'autres types de criminalité transfrontalière dans la région de la mer Noire.