La Chine, la Russie et l'Afrique du Sud ont annoncé la tenue de leur second exercice maritime conjoint, malgré une atmosphère internationale tendue liée à la crise en Ukraine. Selon le ministère de la Défense chinois, cet exercice, prévu du 20 au 27 février, se tiendra dans les eaux et l'espace aérien à l'est de l'Afrique du Sud, de Durban à Richards Bay. L'objectif principal de l'exercice est de garantir conjointement la sécurité des activités économiques et maritimes.

Des navires chinois, dont le destroyer à missiles guidés Huainan, la frégate Rizhao et le navire de ravitaillement polyvalent Kekexilihu, qui assurent actuellement la 42e mission d'escorte dans le Golfe d'Aden, participeront à l'exercice. Cette manœuvre conjointe est présentée comme une opportunité de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité entre les pays des BRICS et d'accroître leur capacité à garantir ensemble la sécurité maritime.

Cependant, cette annonce intervient dans un contexte international déjà tendu. Récemment, l'ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud, Reuben Brigety, a lancé des accusations alarmantes selon lesquelles l'Afrique du Sud aurait fourni des armes à la Russie malgré sa déclaration de neutralité dans le conflit ukrainien. Selon Brigety, un navire russe aurait été chargé de munitions et d'armes à Cape Town en décembre de l'année précédente.

En réponse à ces accusations, le président sud-africain Cyril Ramaphosa avait déclaré que son administration enquêtait sur les affirmations de l'ambassadeur. Néanmoins, ces allégations ont semé le doute sur les relations internationales de l'Afrique du Sud, notamment avec les États-Unis, l'un de ses principaux partenaires commerciaux. Les États-Unis ont exprimé à plusieurs reprises leur préoccupation quant aux liens étroits entre l'Afrique du Sud, la Russie et la Chine, et à la participation du pays à des exercices militaires conjoints avec ces derniers. Dans ce contexte, la tenue du second exercice maritime conjoint entre la Chine, la Russie et l'Afrique du Sud pourrait bien alimenter davantage les tensions internationales et les suspicions des États-Unis à l'égard de l'Afrique du Sud.