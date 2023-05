La mauvaise hygiène des mains peut être la cause de plusieurs maladies. Il y a entre autre la diarrhée, le rhume, la grippe, la bronchiolite et la mycose. Cependant, ‹‹ à l’échelle mondiale, près de la moitié des établissements scolaires est dépourvue de services élémentaires d’hygiène, ce qui affecte 817 millions d’enfants ››, selon l'OMS.

La Journée mondiale de l’hygiène des mains est célébrée le 5 mai de chaque année. Cette journée est l'occasion propice pour faire des sensibilisations sur l’importance d’appliquer des mesures efficaces d’hygiène des mains et la nécessité de prévention et de lutte anti-infectieuse sur le lieu des soins. Cette année, la journée mondiale de l'hygiène des mains est basée sur le thème: « Ensemble, nous pouvons accélérer les progrès en matière d’hygiène des mains ». Il invite en particulier les organisations de la société à contribuer à la réalisation de progrès en matière de pratiques efficaces d'hygiène des mains sur les lieux de soins pour prévenir les infections associées aux soins de santé, y compris les infections à risque épidémique et pandémique et les infections résistantes aux antimicrobiens, dont la fréquence, l'ampleur et l'impact ne cessent de croître, précise l'OMS. D'après Géoffroy Kotobiodjo, technicien d'hygiène et d'assainissement au centre de santé communal de Ouessè, le lavage des mains est la base de la santé. Il notifie qu'il est important ‹‹ de se laver les mains avant et après le repas, avant et après un acte sexuel, après les toilettes, après s'être mouché ou après une séance de coiffure ››.