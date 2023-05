Michael Jordan, la légende vivante du basketball, a toujours été connu pour sa vitesse et son agilité sur le terrain, des qualités qui ont fait de lui l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la NBA. Il semble que l'homme qui a mené les Chicago Bulls à six championnats de la NBA ait décidé d'apporter un peu de cette vitesse dans sa vie hors du terrain, en s'offrant une voiture qui est un véritable chef-d'œuvre de l'ingénierie automobile. Selon un récent post, Jordan a fait l'acquisition d'une Hennessey Venom F5 Roadster, l'hypercar la plus rapide du monde. L'annonce a été faite sur le compte officiel du constructeur automobile, qui a partagé une photo de Jordan aux côtés du fondateur John Hennessey, avec le commentaire suivant : « Aujourd’hui était un jour spécial. C’est un honneur de construire une Venom F5 spéciale pour un ami spécial ».

Le terme "hypercar" ne rend pas justice à la Hennessey Venom F5 Roadster. Propulsée par un moteur V8 biturbo de 1817 chevaux, elle peut atteindre une vitesse maximale de 483 km/h, une vitesse qui laisse la concurrence loin derrière. Avec seulement 30 exemplaires disponibles dans le monde, elle incarne l'exclusivité et l'élégance, tout comme Jordan l'a fait sur le terrain de basket.

Michael Jordan, surnommé "Air Jordan" pour sa capacité à voler au-dessus de ses adversaires, est reconnu non seulement pour son talent sur le terrain, mais aussi pour son sens aigu des affaires hors du terrain. De son partenariat avec Nike pour créer la marque de chaussures Jordan à la propriété de l'équipe de la NBA, les Charlotte Hornets, Jordan a toujours su choisir des investissements audacieux et rentables. Son dernier achat, l'hypercar Hennessey Venom F5 Roadster, d'une valeur de 3 millions de dollars, en est un autre exemple éclatant.