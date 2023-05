La découverte d'un missile russe en Pologne a suscité des craintes quant à une possible guerre entre la Russie et la Pologne, qui pourrait entraîner l'OTAN dans un conflit contre le pays dirigé par le Président Vladimir Poutine. Les autorités polonaises ont confirmé que le missile découvert dans les bois près d'une ville polonaise était un Ch-55 russe, une arme à longue portée qui peut être équipée d'ogives nucléaires. Pour rappel, la Pologne, qui partage une frontière avec la Russie. Cette découverte fait craindre que cet incident ne déclenche une guerre avec son voisin de l'Est.

Si un tel conflit devait se produire, il est probable que l'OTAN se joindrait à la confrontation, car la Pologne est membre de l'Alliance atlantique. Selon l'article 5 du traité de Washington, une attaque armée contre l'un des membres de l'OTAN sera considérée comme une attaque contre tous les membres de l'Alliance. Par conséquent, si la Russie attaque la Pologne, l'OTAN sera obligée d'intervenir pour défendre son allié. L'article 5 stipule également que chaque membre de l'OTAN peut prendre toutes les mesures nécessaires, y compris le recours à la force armée, pour rétablir et maintenir la sécurité de la région de l'Atlantique Nord.

"Toute attaque armée de ce type et toutes les mesures prises en conséquence seront immédiatement signalées au Conseil de sécurité. Ces mesures prendront fin lorsque le Conseil de sécurité aura pris les mesures nécessaires pour rétablir et maintenir la paix et la sécurité internationales", stipule le même article selon des sources généralement bien introduites. Si la Pologne venait à promulguer cet article, le monde pourrait faire face à une grave crise qui aura de lourdes conséquences sur notre planète.