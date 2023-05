Dans un débat télévisé diffusé sur une chaîne russe, Igor Shishkin, analyste pro-Poutine et directeur de l'Institut des pays de la CEI, a lancé des menaces contre l'Occident en raison de son soutien à l'Ukraine dans son conflit avec la Russie. Ses propos ont été traduits et partagés sur Twitter par la journaliste Julia Davis, suscitant une vive réaction internationale. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine en février 2022, de nombreux pays occidentaux, dont les États-Unis, ont fourni une aide financière et militaire à l'Ukraine pour l'aider à repousser l'agression russe.

Cependant, cette assistance a été vivement critiquée par Moscou et a suscité des menaces de la part de dirigeants et d'analystes russes. Lors de son apparition à la télévision d'État russe, Igor Shishkin a déclaré que "le sang devrait couler" en Occident en raison de son soutien à l'Ukraine. Ses propos ont été perçus comme une menace directe et ont suscité l'inquiétude quant à de possibles attaques terroristes dans les pays occidentaux. Shishkin a également accusé l'Occident de fournir à l'Ukraine des armes puissantes supplémentaires, devenant ainsi "plus effronté" dans son soutien à Kiev. Il a exprimé son mécontentement face à l'absence de "représailles" de la part de la Russie. Selon lui, "le pouvoir et la peur sont les seules choses qui fonctionnent" et il a insisté sur la nécessité de causer des pertes à l'Occident dès maintenant.

Ces déclaration des voix en Russie laissent craindre une escalade au-delà des frontières russe et ukrainienne. Car, si la Russie attaquait d'autres nations, celles-ci vont riposter. Une situation qui n'est pas souhaitable pour éviter une catastrophe. Ce n'est pas la première fois en Russie que des voix menace ouvertement les occidentaux. En effet, l'année dernière, Medvedev avait menacé les USA. "Pour cette défense, on aura non seulement recours aux possibilités de la mobilisation, mais également à tout type d’armes russes, dont les armes stratégiques nucléaires et les armes sur de nouveaux principes" avait affirmé l'ancien président de la Fédération de Russie.