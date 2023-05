Les pays les plus riches d'Afrique connaîtront des bouleversements au cours des prochaines années, selon les projections actualisées du Fonds monétaire international (FMI) concernant la richesse mondiale mesurée par le Produit intérieur brut (PIB) à prix courant exprimé en dollars. Le Nigeria, l'Égypte et l'Afrique du Sud occupent actuellement les trois premières places du classement, mais des changements significatifs sont attendus. En 2022, le Nigeria occupe la première place avec un PIB évalué à 477 milliards de dollars, suivi de près par l'Égypte avec 475 milliards de dollars, et l'Afrique du Sud avec 406 milliards de dollars. Ces trois pays sont suivis de près en termes de richesse par l'Algérie, le Maroc et le Kenya.

Cependant, certains pays vont gagner en importance dans le classement des pays les plus riches du continent. La Côte d'Ivoire et le Ghana, qui figuraient dans le Top 10 précédemment, ne font plus partie de cette liste. En revanche, l'Angola fait son retour grâce à la hausse du cours du baril de pétrole, dont il est le deuxième producteur africain. De plus, la République démocratique du Congo (RDC) fait son entrée dans ce classement en raison de sa production minière et des réformes structurelles mises en place par les autorités.

Article similaire Gaz: voici les 10 pays avec les plus grandes réserves au monde, un pays africain dans la liste Le gaz naturel occupe une place de plus en plus importante sur les marchés mondiaux de l'énergie. Les pays dotés d'importantes réserves de gaz naturel…

Globalement, ce Top 10 des pays les plus riches d'Afrique comprend les pays les plus peuplés tels que le Nigeria, l'Éthiopie, l'Égypte, la RDC, l'Afrique du Sud et la Tanzanie, ainsi que ceux disposant d'importantes ressources naturelles telles que le pétrole, le gaz et les minerais. Au cours de la période 2021-2028, le Fonds Monétaire International (FMI) s'attend à ce que le PIB cumulé de ces pays passe de 2 000 milliards à 3 145 milliards de dollars, soit une augmentation de 57,25 %. Cependant, il est important de noter que cette croissance économique ne sera pas uniforme parmi tous les pays africains.

Alors que les grandes économies africaines connaîtront une croissance significative au cours de cette période, certains pays verront leur classement s'améliorer tandis que d'autres vont perdre des places au profit des pays qui auront amélioré leurs croissances économique. Selon les prévisions du FMI, le Nigéria qui est aujourd'hui sur le toit des pays africains les plus riches devrait atteindre la barre de 915 milliards de dollars au cours de l'année 2028 avec sa population de 220 millions de consommateurs