Le média chinois Global Times a réagi vivement au dernier sommet du G7, qualifiant cette réunion de "atelier anti-Chine". Cette réaction survient un jour après que Pékin a convoqué l'envoyé du Japon et réprimandé la Grande-Bretagne, en réponse aux déclarations publiées lors du sommet du groupe à Hiroshima. Les déclarations du Groupe des Sept (G7) publiées samedi ont pointé du doigt la Chine sur diverses questions, notamment Taïwan, les armes nucléaires, la coercition économique et les violations des droits de l'homme. Ces déclarations soulignent les tensions de grande ampleur entre Pékin et ce groupe de pays riches qui comprend également les États-Unis.

Dans un éditorial intitulé "Le G7 est devenu un atelier anti-Chine", le Global Times affirme que les États-Unis s'efforcent de tisser un filet anti-Chine dans le monde occidental. Selon le média chinois, les déclarations du G7 constituent non seulement une ingérence brutale dans les affaires intérieures de la Chine et une diffamation de ce pays, mais elles révèlent également une envie non déguisée de confrontation entre les deux camps. Cette réaction du Global Times souligne une nouvelle fois les tensions croissantes entre la Chine et les pays occidentaux, en particulier les États-Unis. Les différends entre la Chine et le G7 ont été alimentés par des problèmes tels que la situation à Taïwan, considérée par Pékin comme une partie intégrante de son territoire, ainsi que les préoccupations liées aux droits de l'homme et à la coercition économique exercée par la Chine.

Pour rappel, quelques heures après la publication de la déclaration, la Chine a automatiquement répliqué comme nous l'avons rapporté dans un de nos précédents articles. Dans un communiqué, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré : "Le temps est révolu où une poignée de pays occidentaux pouvaient se mêler délibérément des affaires intérieures d'autres pays et manipuler les affaires mondiales". La Chine a, à travers la déclaration, déploré vivement et s'est opposée fermement à l'appel du G7. Elle a par ailleurs exhorte les pays membres du G7 à savoir le Canada, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et le Japon à cesser de contenir d'autres nations et à respecter les principes de dialogue et de coopération.