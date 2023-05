Dans une déclaration conjointe publiée samedi et rapportée par plusieurs médias internationaux, les dirigeants des pays membres du G7 ont souligné leur volonté de maintenir des relations constructives et stables avec Pékin, tout en reconnaissant l'importance de s'engager directement avec la Chine et d'exprimer leurs préoccupations de manière franche. Les dirigeants du Groupe des Sept (G7) ont également uni leurs forces pour adresser un nouvel appel à la Chine, lui demandant de faire pression sur la Russie afin de mettre un terme à sa guerre contre l'Ukraine et se sont également prononcés sur la question de l'île de Taïwan. Un appel qui n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd puisque dans la même journée, la Chine a réagi à travers une déclaration d'un officiel.

La Chine a exprimé son mécontentement et déposé une protestation solennelle contre les déclarations des dirigeants du Groupe des Sept (G7) lors de leur récent sommet à Hiroshima. Selon Pékin, ces déclarations constituent une ingérence grossière dans les affaires intérieures de la Chine, notamment en ce qui concerne l'île de Taïwan. Le ministère chinois des Affaires étrangères a clairement indiqué que le pays n'était pas engagé dans la "coercition économique" et a plutôt indexé les USA. Dans un communiqué, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré : "Le temps est révolu où une poignée de pays occidentaux pouvaient se mêler délibérément des affaires intérieures d'autres pays et manipuler les affaires mondiales". Pékin exhorte donc le G7 à cesser de contenir d'autres nations et à respecter les principes de dialogue et de coopération. Pékin déplore vivement et s'oppose fermement à l'appel du G7.

La Chine a toujours considéré Taïwan comme faisant partie de son territoire et a réaffirmé sa volonté de ramener l'île sous son giron, y compris par la force si nécessaire. Le ministère a également averti que personne ne devrait sous-estimer la détermination, la volonté et la capacité du peuple chinois à défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine. Par ailleurs, la Chine a pointé du doigt les États-Unis, affirmant que ce sont eux qui s'engagent véritablement dans la coercition en politisant et en militarisant les relations économiques et commerciales. Pour étayer ce point, le ministère chinois des Affaires étrangères a fait référence aux "sanctions unilatérales massives et aux actes de découplage et de perturbation des chaînes industrielles et d'approvisionnement". Concernant les préoccupations exprimées par les dirigeants du G7 concernant la situation des droits de l'homme en Chine, le ministère chinois a réitéré que les affaires de Hong Kong, du Xinjiang et du Tibet relèvent des affaires intérieures de la Chine. Pékin a fermement déclaré qu'il s'opposait à toute ingérence extérieure dans ces questions sous prétexte des droits de l'homme.

Ukraine, Taïwan: le G7 lance un appel à la Chine

Tôt ce samedi, le G7 a appelé la Chine à utiliser son influence sur la Russie afin de mettre un terme à l'offensive militaire lancée par la Fédération de Russie de Vladimir Poutine. "Nous appelons la Chine à faire pression sur la Russie pour qu'elle cesse son agression militaire et retire immédiatement, complètement et sans condition ses troupes d'Ukraine", a-t-il déclaré. Les dirigeants du G7 ont souligné l'importance d'une paix globale, juste et durable fondée sur l'intégrité territoriale et les principes et objectifs de la Charte des Nations Unies et lancé un appel à la Chine dans ce sens. Ils ont également encouragé la Chine à engager des pourparlers directs avec l'Ukraine pour résoudre la situation de manière pacifique. Malgré les préoccupations concernant la situation en Ukraine, le G7 reconnaît la nécessité de coopérer avec la Chine en raison de son rôle mondial et de sa taille économique.

Ils ont appelé Pékin à travailler ensemble sur des défis mondiaux tels que le changement climatique, la biodiversité, les dettes et les besoins de financement des pays vulnérables, les problèmes de santé mondiaux et la stabilité économique. Cependant, les dirigeants du G7 ont également exprimé leur "sérieuse inquiétude" concernant la situation dans les mers de Chine orientale et méridionale, où la Chine étend sa présence militaire et menace d'utiliser la force pour exercer son contrôle sur Taïwan autonome. Ils ont appelé à une "résolution pacifique" de la revendication de la Chine sur Taiwan, qui n'a pas été résolue depuis que les commu