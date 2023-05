La Chine s’est exprimée sur les risques d’une nouvelle guerre froide. Lors d’une visite officielle à Oslo en Norvège, le chef de la diplomatie chinoise, Qin Gang, a abordé ce dossier, tout en soulignant que la Chine et l’Europe devraient toutes s’opposer à cette dernière. Cela, tout en approfondissant leur coopération dans le but de favoriser le développement et la prospérité des deux parties. Le ministre chinois des Affaires étrangères a fait cette déclaration lors d’une conférence de presse avec son homologue norvégienne, Anniken Huitfeldt. Pour Qin Gang, Pékin et le continent européen sont « deux puissances mondialement influentes, deux vastes marchés et deux grandes civilisations ».

« Un plus grand désastre »

« La guerre froide a été une tragédie pour l'humanité. Une nouvelle guerre froide n'apporterait qu'un plus grand désastre – nuisant gravement aux intérêts des peuples de Chine et d'Europe ainsi que du reste du monde, et sapant le multilatéralisme et la gouvernance mondiale » a-t-il ajouté. Au cours de son intervention, Qin Gang a appelé l’Europe à ne pas suivre la politique de Washington vis-à-vis de Pékin. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que la Chine avertit sur les risques d’une nouvelle guerre froide. Il y a plus d’un mois, le président chinois Xi Jinping avait déclaré que le monde n’a pas besoin d’une nouvelle guerre froide.

Le chef de l’État chinois avait fait cette déclaration lors d'un dialogue de haut niveau entre le Parti communiste chinois (PCC) et les partis politiques du monde. D’après lui, la division du monde au nom de la démocratie ne fera que nuire. « Le monde n'a pas besoin d'une nouvelle guerre froide. La pratique consistant à fomenter la confrontation et la division, réalisée au nom de la démocratie, est en soi une violation de l'esprit de la démocratie. Elle ne recevra aucun soutien et ne peut que causer des dommages sans fin » avait-il notamment ajouté.