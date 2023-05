Dans une récente interview avec Nate Burleson, co-animateur de CBS Mornings, l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, a admis que sa femme Michelle avait raison concernant ses plaintes sur les premières années de leur mariage. Il a évoqué les défis auxquels ils ont été confrontés en élevant leurs filles, Malia et Sasha, tout en étant sous les feux de la rampe en raison de sa carrière politique. L'ancien président a expliqué que le fait de quitter la Maison-Blanche et d'avoir plus de temps à consacrer à sa famille a contribué à un mariage plus heureux.

Barack Obama a souligné que les priorités de Michelle étaient centrées sur leurs filles, ce qui a ajouté du stress et de la tension à leur vie conjugale. "Ce qui aide aussi, à propos des enfants... Michelle, quand nos filles grandissaient, c'était la priorité numéro un, deux, trois et quatre. Et donc, je n'ai pas pleinement apprécié, je pense, en tant que fiancée d'un père que je était le degré de stress et de tension pour elle sachant que non seulement moi et Michelle étions sous surveillance et dans cet environnement étrange, mais que nous élevions nos filles dans une sorte de situation qui n'était tout simplement pas normale", a-t-il expliqué.

Michelle Obama avait auparavant parlé de leur mariage lors d'un panel avec Revolt TV en décembre, avouant qu'il y avait eu une période de 10 ans où elle ne pouvait pas supporter son mari. Elle a expliqué que les défis rencontrés pendant cette période étaient liés à la construction de leurs carrières et à l'éducation de leurs enfants. Selon elle, le mariage n'est jamais un partage égal à 50/50, mais plutôt une combinaison fluctuante de responsabilités et d'efforts de la part de chaque conjoint. Malgré les difficultés rencontrées, Michelle a souligné qu'elle accepterait volontiers ces 10 années difficiles dans le contexte de leur mariage de 30 ans, et a critiqué ceux qui abandonnent trop facilement.