L’affaire relative à la suspension de deux professeurs de philosophie en France continue de défrayer la chronique. En effet, selon une sortie médiatique effectuée au cours du week-end écoulé par le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse, Pap Ndiaye, les mis en cause ont été sanctionnées pour leurs prises de parole répétées et controversées sur les réseaux sociaux. Ces professeurs qui sont tous agrégés dans leur domaine ont écopé de cette sanction administrative depuis ce printemps.

Selon une publication qui avait été faite par l’un des mis en cause sur le réseau social de l’oiseau bleu, la situation à laquelle il est confronté est liée à ses « critiques contre la politique africaine de la France ». Pour Franklin Nyamsi qui totalise près de 160 000 sur Twitter, il s’agit tout simplement d’une « persécution politique ». L’autorité ministérielle pour sa part avait essayé de justifier lors de son passage sur France 3 la situation par la lecture de certains propos des mis en cause.

L’un d’entre eux comparait notamment les députés ayant voté le passe vaccinal à « ceux qui votèrent le statut des juifs ». Pour le ministre, il s’agit simplement « de propos outranciers, complotistes, injurieux d’une très grande violence ». Le ministère avait également essayé de rassurer sur le caractère rigoureux des mesures qui avaient été prises à l’encontre des enseignants, «de propos outranciers, complotistes, injurieux d’une très grande violence », avait indiqué le ministère.