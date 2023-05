Le Web-humoriste et désormais chanteur béninois, Axel Merryl a profité d’une publication qu’il a faite sur Facebook ce mardi 9 mai pour apporter quelques éclairages sur la situation relative à son blocage au Bénin pour défaut de visas. L’auteur de « Kimi » a appelé les uns et les autres à ne pas faire de mélange et surtout ne pas utiliser son nom pour régler des comptes avec les autorités béninoises. Il indique notamment que sa situation est entièrement liée à ses choix dans le cadre du tournage d’un film à l’extérieur de la France alors que son titre de séjour allait expirer.

« Vous le savez tous que c’est interdit de quitter le territoire quand on a pas au moins un récépissé donc c’est entièrement de ma faute », a-t-il reconnu. « N’utilisez pas mon cas ou mon nom pour faire vos luttes contre lés autorités ou autres. Ça s’est passé depuis 3 mois mais j’en ai jamais parlé. Si j’en ai parlé c’était pour montrer toutes les difficultés que j’ai actuellement mais qui m’empêchent pas de faire ma passion coûte que coûte », a-t-il poursuivi.

Rappelons qu’il a fait les révélations ce lundi à la faveur d’un live sur TikTok. Il faisait notamment part de ses différentes difficultés à retourner en France. Il a déclaré qu’il continue de payer son appartement en France. Il a par ailleurs appelé au secours les autorités béninoises pour décanter la situation. Il a également évoqué la possibilité que les artistes puissent bénéficier des passeports diplomatiques pour leur faciliter la tâche.