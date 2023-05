Axel Merryl est un artiste béninois dont le talent a été révélé sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos humoristiques. Depuis, il s'est lancé dans la musique et a sorti plusieurs singles, dont « Kimi », qui a rencontré un grand succès. Cependant, l'artiste a récemment fait face à des problèmes de visas qui l'ont empêché de quitter le territoire béninois. Dans une publication sur Facebook, Axel Merryl a déclaré que sa situation était entièrement liée à ses choix dans le cadre du tournage d'un film à l'extérieur de la France alors que son titre de séjour allait expirer. Il a reconnu que c'était de sa faute et a demandé aux gens de ne pas utiliser son nom pour régler des comptes avec les autorités béninoises.

Il y a quelques heures l'artiste a fait une déclaration énigmatique en affirmant que le ministre de la jeunesse et des sports, Oswald Homeky, l'avait aidé sans donner plus de précisions: « C’est bon Le boss a tout géré Merci pour le soutien ». Cette déclaration a suscité la curiosité des internautes, qui se sont demandé ce que le ministre avait fait pour aider l'artiste. Bien évidemment le lien avec sa récente affaire de visa a fait rapidement surface.

Il convient de rappeler que le ministre de la jeunesse et des sports, Oswald Homeky, est connu pour son engagement en faveur des jeunes et des artistes béninois. Il a notamment lancé plusieurs initiatives pour promouvoir la culture et l'art dans le pays. Il est donc tout à fait possible qu'il ait apporté une aide à Axel Merryl, sans que cela soit spécifié dans la déclaration de l'artiste.