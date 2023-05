Rama Yade, ancienne secrétaire d'État française aux droits de l'homme et aux sports, a récemment pris la défense de Gims, le célèbre rappeur français d'origine congolaise, suite à la polémique entourant ses déclarations sur l'Égypte et l'Afrique. Les propos de Gims ont été interprétés par certains jeunes africains comme une tentative de mettre en lumière la riche histoire du continent, bien qu'ils contiennent des erreurs et inexactitudes. Pour rappel, Gims avait déclaré : « les pyramides que l’on voit, au sommet il y a de l’or, et l’or c’est le meilleur conducteur pour l’électricité… C’était des antennes ! Les gens avaient l’électricité et les historiens le savent ».

Dans un message de quatre minutes, Rama Yade a exprimé son soutien à Gims en déclarant : « Je ne te défends pas parce que tu en as besoin, mais je le fais pour nos enfants. Ce n'est peut-être pas la lettre de ce que tu as dit qui est importante, mais l'esprit». Yade a également souligné l'importance de l'Afrique dans l'histoire de l'humanité, en rappelant que c'est sur ce continent que l'Homme est devenu bipède et que l'Âge de la pierre a commencé.

Rama Yade a également critiqué les détracteurs de Gims, leur reprochant de se moquer de l'artiste et de contester l'idée d'un leadership africain. Elle a ainsi déclaré : « J'ai vu comment depuis Paris, beaucoup se sont moqués de toi. J'ai vu avec quelle délectation certains ont contesté l'idée d'un leadership africain, comme si c'était quelque chose d'aberrant».

En soutenant Gims, Rama Yade a également rendu hommage à la volonté du rappeur de réparer les Africains dans leur dignité d'hommes. « Tu ne méritais pas ce lynchage, tu as juste voulu corriger une injustice, réparer les Africains dans leur dignité d'hommes et pour cela, je te salue volontiers », a-t-elle ajouté.