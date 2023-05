Comme annoncé depuis quelques jours, la conférence diplomatique entre les ambassadeurs en poste à l’étranger, les chargés de mission diplomatique et le président de la République Patrice Talon s'est tenue le mardi 30 mai 2023 au palais de la Marina, en présence du ministre en charge de la coopération, Romuald Wadagni. Cette rencontre a été l'occasion propice pour faire un examen critique sur la situation de la diplomatie Béninoise, en particulier sous l'angle économique.

Le président de la République Patrice Talon a tenu une séance d'échange avec les ambassadeurs du Bénin à l'étranger et les chargés de mission diplomatique en présence du ministre chargé de la coopération et des cadres du ministère des affaires étrangères, au Palais de la Marina mardi 30 mai 2023. Cette rencontre a été initiée pour faire le point de l’état de la diplomatie béninoise dans le monde, faire les ajustements nécessaires et faire des orientations nouvelles. L'objectif de la conférence diplomatique qui constitue une normalité est de faire en sorte que l’image de marque du Bénin soit davantage entretenue et promue dans le monde, dans les instances où le Bénin est présent, dans les relations bilatérales et multilatérales, d'après Wilfried Léandre Houngbédji, Porte-parole du gouvernement du Bénin. ‹‹ La convocation des ambassadeurs entend inaugurer aussi chez nous cette pratique qui existe ailleurs ››, a déclaré Wilfried Léandre Houngbédji.