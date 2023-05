Présent sur l'émission Grande contradiction de Golfe TV ce samedi 5 mai 2023, Docteur Raoul Glessougbé, représentant le parti de l'opposition Les Démocrates, a fait un tour sur l'actualité politique en République du Bénin. Au cours de son intervention, l'invité de Golfe TV a abordé le sujet concernant la rencontre entre l'honorable Éric Houndété et le Président Patrice Talon. Pour lui, c'est une rencontre qui ne sort pas de l'ordinaire mais qui trouve sa raison d'être.

L'animation de la vie politique au Bénin est l'affaire de tous, quelque soit le bord ou la couleur politique. Ainsi, les acteurs politiques concernant des sujets donnés surtout ceux ayant trait au développement du pays, l’Exécutif et l'opposition doivent avoir des rencontres périodiques au cours desquelles, des débats bien nourris sont attendus. Bien que cela arrange le peuple, cela permet également à l'Exécutif de mieux orienter son mode de gestion. C’est dans ce cadre que le président de la République Patrice Talon a échangé avec le président du parti d’opposition Eric Houndété, a déclaré Docteur Raoul Glessougbé.

Cet acte de l'opposition loin de surprendre est plutôt un effort qu'il convient de saluer. Il fait montre d'une grandeur d'esprit et traduit l'idée selon laquelle, quand il s'agit de défendre le bien-être commun, il faut taire les rivalités et prendre de la hauteur. Travailler sur des sujets majeurs pour l'avenir du pays, se parler pour trouver des solutions aux problèmes du pays, sont entre autres motivations qui peuvent créer ce brassage entre opposants et mouvanciers, a indiqué M.Glessougbé. "Le régime de l'opposition politique au pouvoir n'est pas un régime d'incompatibilité au pouvoir" a fait savoir Raoul Glessougbé. C’est d'ailleurs dans ce contexte que d'aucuns disent "que les idées s'affrontent et que celles qui sont justes triomphent et font force de loi", a-t-il ajouté.