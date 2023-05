Un nouvel incendie s'est déclaré dans un dépôt de carburant en Crimée seulement quelques jours après l'important incendie dans un dépôt de pétrole à Sébastopol, en Crimée suite à une attaque de drones. Cette fois-ci, c'est dans le village russe de Volna, proche de la Crimée, qu'un dépôt de carburant a pris feu dans la nuit du mercredi 3 mai, comme l'a annoncé le gouverneur du kraï de Krasnodar, Véniamine Kondratiev, sur Telegram.

Selon le gouverneur, «une citerne avec des produits pétroliers a pris feu dans le village de Volna dans le district de Temryuksky. L'incendie s'est vu attribuer le plus haut degré de gravité», a-t-il écrit, sans mentionner la cause. Toutefois, il a précisé qu'il n'y avait ni mort ni blessés et qu'il n'existait «aucune menace contre les résidents» du village. Les autorités ont également indiqué que «tout ce qui est possible est fait pour que le feu ne s'étende pas davantage».

Des images publiées sur Telegram par le blogueur pro-russe Kirill Fedorov, et présentées comme ayant été prises à Volna, montrent des flammes et une épaisse colonne de fumée s'élevant au-dessus d'une grande citerne dans la nuit. Volna est situé à l'extrémité du pont sur le détroit de Kertch reliant la Russie à la péninsule ukrainienne de Crimée, annexée par Moscou en 2014.

Il y a quelques jours, un important incendie s'était déclenché à la suite d'attaques de drones dans un dépôt de pétrole à Sébastopol, en Crimée. La baie de Kazatchia avait été le théâtre de l'incident, qui s'était produit dans un dépôt de pétrole de la flotte russe de la mer Noire. Selon les autorités locales, le feu avait été déclenché par une attaque de drones. Heureusement, l'incendie avait été maîtrisé.