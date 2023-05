L'écrivain nationaliste russe Zakhar Prilépine, connu pour son soutien à l'offensive du Kremlin en Ukraine, a été blessé dans l'explosion de sa voiture le samedi dernier en Russie. L'explosion a également causé la mort d'une autre personne, dans la région de Nijni Novgorod, au centre-ouest du pays. Les autorités russes ont confirmé l'incident dans un communiqué publié par le service de presse du ministère de l'Intérieur.

«Selon des informations préliminaires, une personne a été tuée par l'explosion, et l'écrivain Zakhar Prilépine, qui se trouvait dans la voiture, a été blessé», a indiqué dans un communiqué le service de presse du ministère de l'Intérieur qui donne les précisions sur la région dans laquelle l'explosion a eu lieu. Selon les premières informations communiquées par les autorités, l'écrivain se trouvait dans sa voiture avec sa famille lorsque l'explosion s'est produite. Les sources médicales et sécuritaires anonymes citées par les agences de presse russes ont rapporté que l'écrivain a été blessé aux jambes.

Bien que la gravité de ses blessures ne soit pas connue, l'incident a suscité des inquiétudes quant à la sécurité des écrivains russes qui soutiennent l'offensive du Kremlin en Ukraine. Zakhar Prilépine est une figure de la scène littéraire russe, traduit dans de nombreux pays. Depuis 2014, il avait affiché soin soutien franc aux séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine, aux côtés desquels il a combattu. Son soutien aux séparatistes a fait de lui un personnage controversé en Russie, mais il est très apprécié par les nationalistes russes qui voient en lui un héros de la cause pro-russe en Ukraine.

L'attentat contre Zakhar Prilépine intervient après une série d'explosions qui ont frappé la Russie ces dernières semaines. Le mois dernier, un café de Saint-Pétersbourg a été visé par une explosion qui a causé la mort d'une personne et en a blessé quinze autres. Parmi les victimes figurait Vladlen Tatarski, un correspondant de guerre et blogueur russe influent qui a été tué dans l'attentat. Avec plus de 500 000 abonnés sur sa chaîne Telegram, Vladlen Tatarski était un blogueur militaire de renom dans son pays la Fédération de Russie. Il avait exprimé son soutien à l'intervention de la Russie en Ukraine et avait même pris les armes aux côtés des milices prorusses séparatistes dans l'est de l'Ukraine en 2014.