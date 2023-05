Les autorités russes ont arrêté une femme accusée d’avoir organisé le meurtre de ses enfants. Il s’agit en effet d’une mère de famille âgée de 67 ans, qui a été arrêtée, la semaine dernière, par les éléments de la police de Krasnoïarsk, la deuxième plus grande ville de Sibérie, en Russie. Selon les informations rapportées par la presse, la sexagénaire a organisé le meurtre de ses enfants, afin de devenir la seule propriétaire d’une maison familiale. Les médias indiquent que la femme avait partagé son plan avec son amie, qui avait contacté un tueur à gage pour éliminer ses enfants. Cette dernière a également payé une somme de 810 livres sterling, soit plus de 1000 dollars au tueur à gage.

Le fils est né en 1978

L’information a été confirmée dans un communiqué publié par le ministère russe de l’Intérieur. « Des employés du département des enquêtes criminelles du ministère russe des Affaires intérieures de Krasnoïarskoïe ont arrêté un suspect dans l'organisation du meurtre de ses enfants » a-t-il déclaré, avant d’ajouter que : « Les agents ont reçu des informations selon lesquelles une résidente du centre régional, née en 1956, souhaitant rester l'unique propriétaire d'un bien immobilier, a ordonné le meurtre de son fils, né en 1978, et de ses filles nées en 1974 ».

Pour rappel, l’arrestation de la sexagénaire intervient plus d’un mois après l’interpellation de plusieurs personnes dans le meurtre d’une mère de famille. L’enfant de cette dernière, âgée de 14 ans, avait engagé des tueurs à gage pour tuer sa mère. Selon les informations rapportées par le média britannique The Sun, le meurtre avait été commis par deux adolescents engagés par la fille de la victime et son petit ami. Ces derniers étaient contre le fait que la mère célibataire, du nom d’Anastasia Milosskaya, ne voulait pas qu’ils sortent ensemble. D’après les médias, la mère âgée de 38 ans avait demandé à sa fille de rompre avec son petit ami, qui vient d’une famille difficile.