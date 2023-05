Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Çavusoglu, a expliqué la position de la Turquie concernant les sanctions occidentales contre la Russie lors d'un entretien avec la chaîne CNN-Turk. Selon lui, il n'y a aucun avantage pour la Turquie à se joindre à ces sanctions. M. Çavusoglu a soulevé plusieurs questions concernant l'impact potentiel des sanctions sur le tourisme, les exportations et l'approvisionnement en gaz naturel de la Turquie. En effet, le pays achète environ 45% de son gaz naturel à la Russie.

Il a également souligné que la Turquie est un membre puissant de l'OTAN et n'a pas besoin de se conformer à une politique imposée par des acteurs extérieurs pour être acceptée. Le ministre a fait référence aux prochaines élections présidentielles et législatives du 14 mai, insistant sur le fait que la décision finale quant à la position de la Turquie sera prise par la nation elle-même. Il a également confirmé que le gouvernement d'Ankara n'envisage pas de rejoindre les sanctions unilatérales décrétées par les États-Unis et l'Union européenne contre la Russie.

Ces sanctions ont été mises en place suite à l'offensive russe lancée par le président russe Vladimir Poutine en Ukraine le 24 février 2022. Les USA et leurs alliés européens ont réagi en imposant des sanctions massives contre Moscou et en fournissant des armes et du matériel militaire à Kiev pour plusieurs milliards de dollars. La Russie a, quant à elle, souligné à plusieurs reprises que ces livraisons ne font que prolonger le conflit.