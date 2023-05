Le patron de l’hôtel de ville de Dakar a finalement renoncé au dialogue instauré par le président sénégalais Macky Sall avec les partis d’opposition. Selon une annonce qu’il a faite ce mardi lors de son passage sur le plateau de 7tv, il ne se présentera pas au dialogue. « Je n’ai pas encore reçu les termes de référence. Je n’ai pas de problème avec ceux qui vont aller au dialogue. Moi, c'est avec Macky Sall que j’ai affaire », a-t-il justifié.

«Le président Macky Sall, s’il n’accepte pas qu’on inscrive, lors de ce dialogue, la question de la troisième candidature qui lui est prêtée, on n’est plus dans le ‘‘ni oui ni non’’, on est dans le ‘‘oui’’. Si on est dans le ‘‘oui’’, moi je n’ai rien à faire dans ce dialogue», a-t-il réaffirmé. Rappelons que l’appel au dialogue lancé par le président sénégalais avait divisé à un moment les acteurs de l’opposition sénégalaise. Alors que le patron de Pastef qui assez de soucis avec la justice estime qu’il s’agit d’un moyen de diviser l’opposition, le maire de Dakar quant à lui n’est pas du même avis.

Le maire de la capitale a d’ailleurs révélé le contenu d’un échange nocturne qu’il a eu avec le président sénégalais dans le cadre de ce dialogue. Revenant sur cet échange avec le président sénégalais, le maire de la commune de Dakar avait déclaré qu’«un président de la République qui accepte de se déplacer nuitamment dans un lieu neutre pour échanger avec le maire de Dakar, c’est parce que lui aussi est conscient que le dialogue est nécessaire».