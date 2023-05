Dans le monde des célébrités, les rumeurs vont bon train, surtout lorsqu'il s'agit de la vie amoureuse des stars. Ce week-end, la toile s'est enflammée en découvrant Shakira, 46 ans, et Tom Cruise, 60 ans, ensemble au Grand Prix de la F1 de Miami. Bien que les deux artistes faisaient partie d'un groupe assistant à la course, les photos et vidéos d'eux circulant sur les réseaux sociaux ont rapidement alimenté les spéculations sur une possible romance. Rappelons que Tom Cruise n'a pas été officiellement en couple depuis son divorce avec Katie Holmes en 2012, tandis que Shakira a rompu avec le footballeur Gerard Piqué il y a quelques mois.

Shakira, chanteuse colombienne au succès international, a dû quitter la maison qu'elle partageait avec Gerard Piqué suite à leur séparation. Elle a déménagé de l'Espagne à Miami avec ses enfants et son frère Tonino Mebarak. Selon les médias, la villa était en réalité une propriété de "BCN Two&Two SL", une société dont l'administrateur est Joan Piqué, le père de Gerard. La star a reçu une lettre lui demandant de quitter les lieux au plus tard le 30 avril, sous peine de devoir payer une indemnité.

Depuis sa rupture avec le footballeur, Shakira n'a pas manqué d'exprimer son ressenti à travers sa musique. Dans une chanson intitulée "BZRP Music Sessions #53", publiée en janvier dernier, la chanteuse semble adresser des piques à son ex. Bien qu'elle n'ait pas mentionné nommément l'ancien joueur du FC Barcelone, les paroles telles que "Tu prétends être un champion mais quand j'ai eu besoin de toi, tu as donné ta pire version" et "Une louve comme moi, ne mérite pas un gars comme toi" laissent peu de place au doute.

Alors, Shakira et Tom Cruise sont-ils simplement amis ou y a-t-il une véritable idylle naissante entre les deux stars? Pour l'instant, aucun des deux intéressés n'a confirmé ou démenti les rumeurs. Toutefois, la présence de ces deux icônes du cinéma et de la musique ensemble a suffi pour enflammer la toile et susciter l'intérêt du public. Affaire à suivre...