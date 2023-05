Dans un communiqué rendu public ce 09 mai 2023, la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI- Bénin) a fait savoir que dans le souci d’accélérer et d’achever dans les délais prévus par l’opération d’achat de tous les stocks de soja en cours depuis le vendredi 14 avril 2023, les détenteurs d’une quantité minimum de 1000 tonnes de soja sont invités à se faire identifier par les équipes de SIPI-Bénin, ceci pour signer des contrats avec eux, « de les payer et permettre à SIPI-Bénin d’organiser elle-même l’enlèvement de ces stocks ».

Quant aux détenteurs de stocks en deçà de 1000 tonnes, « ils pourront continuer de les acheminer à la Zone industrielle de Glo -Djigbé ». « Le transport est entièrement pris en charge par SIPI-Bénin SA » a-t-elle laissé entendre. (Lire l’intégralité du communiqué de SIP-Bénin).