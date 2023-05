La nouvelle fait le tour de la toile depuis quelques heures. Une star du réseau social TikTok n'est plus. Selon les informations rapportées par le média américain TMZ, Bobby Moudy, un père de famille qui a acquis une grande renommée sur TikTok grâce à sa créativité et son contenu sain avec sa femme et ses enfants s'est suicidé. Bobby Moudy avait 46 ans et était acculé par des problèmes financiers. Il laisse derrière lui sa femme Jennifer et leurs trois enfants Kaytlin, Max et Charleigh. Une page GoFundMe a été créée par les amis de la famille Moudy pour aider la famille à traverser sa perte et ses difficultés financières à la suite du décès de Bobby.

La nouvelle de la mort de Bobby Moudy a été annoncée par TMZ, qui a rapporté que les circonstances de son suicide ne sont pas claires. La famille de Moudy a publié une déclaration dans laquelle elle décrit Bobby comme un père, un mari, un frère et un ami aimant qui était plein de vie et de rires, mais qui était également accablé par des pressions financières. Plus de 58 000 $ ont déjà été mobilisés via la page GofundMe pour soutenir la famille après le décès de Bobby. Les fans de la famille Moudy sur TikTok, qui comptent plus de 500 000 abonnés, ont été choqués et attristés par la nouvelle de la mort de Bobby.

"Bobby était un père, un mari, un frère et un ami aimant. Le 28 avril, il a été victime d'un suicide tragique. Bobby était plein de vie et de rires, mais aussi accablé par des pressions financières. Sa femme, Jennifer et leurs trois enfants traversent une crise émotionnelle et financière car il était leur roc", a écrit la famille selon le média américain TMZ. Pour rappel, la famille Moudy est connue pour avoir publié une tonne de vidéos de leur vie quotidienne, utilisant souvent l'humour pour partager leur vie de famille.