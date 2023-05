Alors que les tensions autour de la question de l'indépendance de Taïwan s'intensifient, la Chine a réitéré avec force sa position. Le Colonel Tan Kefei, porte-parole du Ministère de la Défense nationale chinoise, a déclaré lors d'une conférence de presse que Taïwan est une partie inaliénable de la Chine et que toute question relative à Taïwan est une affaire interne que le peuple chinois résoudra à sa discrétion, sans aucune tolérance pour l'ingérence étrangère. "Si les autorités de Taiwan refusent de se ressaisir, continuent de s'entendre avec les forces étrangères et font des provocations dans l'illusion de rechercher l'indépendance de Taiwan, l'armée chinoise prendra les mesures nécessaires pour écraser résolument toute initiative sécessionniste et toute ingérence étrangère, et sauvegarder le les intérêts fondamentaux de la nation chinoise et les intérêts immédiats des personnes vivant de l'autre côté du détroit" a souligné le porte-parole.

Ces déclarations interviennent dans un contexte où le directeur de la Central Intelligence Agency (CIA) a récemment affirmé que l'Armée de Libération du Peuple (PLA) chinoise s'est vue ordonner de se préparer à une attaque contre Taïwan avant 2027. Joseph Wu, le ministre des Affaires étrangères de Taïwan, a récemment souligné que la Chine semble renforcer ses alliances avec des États voyous afin de perturber l'ordre mondial actuel. En entrevue avec Sky News Australia, M. Wu a exprimé que les efforts de la Chine menacent l'avenir de toutes les démocraties. Il a également indiqué que 2027 serait l'année où la Chine pourrait lancer une attaque contre Taïwan, moment où les responsables militaires chinois estiment que leurs forces seront suffisamment puissantes pour réussir une invasion.

En réponse à la montée en puissance de la Chine, Taïwan a cherché à renforcer ses liens avec les pays occidentaux. Ces derniers ont montré leur soutien à Taïwan en fournissant des armes et des équipements de défense, en condamnant les actions agressives de la Chine et en renforçant les relations commerciales et diplomatiques. Cette rivalité accrue entre la Chine et les pays occidentaux ne montre aucun signe de ralentissement, avec des tensions qui risquent d'augmenter, mettant en péril la stabilité régionale et internationale.