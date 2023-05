Les récents événements en Ukraine ont suscité des inquiétudes au sein de la communauté internationale. La Chine, considérée comme un acteur clé dans les affaires mondiales, a récemment exprimé son mécontentement à l'égard de certaines déclarations du G7 concernant son implication présumée dans le conflit ukrainien. Dans un communiqué publié par l'ambassade chinoise à Tokyo, la Chine a appelé le G7 à ne pas jeter de l'huile sur le feu et à éviter de faire de la Chine un bouc émissaire.

L'ambassade de Chine a déclaré sur le réseau social WeChat : "Les États du G7 doivent cesser de jeter de l'huile sur le feu et faire de la Chine un bouc émissaire: il faut mettre fin aux actions réelles pour faire baisser l'escalade". La Chine a également souligné qu'elle adopte une position objective et juste sur la question ukrainienne, et qu'elle fait des efforts pour parvenir à la réconciliation et aux pourparlers de paix. La Chine estime qu'il est important de rechercher des solutions pacifiques et diplomatiques pour résoudre les conflits internationaux.

Les pays du G7 ont plusieurs fois exhorté la Chine à exercer une pression sur la Russie afin de mettre fin à la guerre et retirer ses troupes du territoire ukrainien. Ces appels ont une fois encore été lancés lors du sommet du G7 à Hiroshima. Les pays du G7 considèrent la Russie comme le principal acteur du conflit en Ukraine et cherchent à trouver des moyens de mettre fin à l'escalade.

Pour rappel, la Chine et la Russie entretiennent des relations étroites, notamment en matière de coopération économique et diplomatique. Ces relations ont été renforcées ces dernières années, ce qui suscite des spéculations quant à un possible alignement de la Chine sur la position russe dans le conflit ukrainien.