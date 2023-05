Des images de drones ont été publiées par le ministère ukrainien de la Défense, montrant la ville de Bakhmout assiégée dans un brasier ardent alors que du phosphore blanc semblait descendre dans les rues selon les images publiées en ligne par le média britannique The Daily Mail. L'utilisation de ce produit chimique hautement toxique dans des zones civiles est considérée comme un crime de guerre.

L'Ukraine a accusé le Kremlin d'utiliser des munitions au phosphore qui créent des incendies à propagation rapide. La Russie a déjà été accusée d'avoir utilisé ce produit chimique hautement toxique par le passe. On ne sait pas quand les images diffusées par le média britannique ont été prises. Depuis plusieurs mois, la Russie tente d'avoir le contrôle total de la ville ukrainienne de Bakhmout mais n'a pas encore réussi à le faire puisque les combats se poursuivent sur le terrain. La diffusion de ces images intervient alors que le groupe paramilitaire russe Wagner a annoncé vendredi son intention de se retirer de Bakhmout.

Cependant, l'Ukraine a déclaré que les combattants renforçaient leurs positions pour tenter de s'emparer de la ville avant que la Russie ne marque la semaine prochaine le Jour de la Victoire de la Seconde Guerre mondiale rapporte The Daily Mail. Le ministère ukrainien de la Défense a publié les images du drone sur Twitter, affirmant que l'attaque au phosphore visait "des zones inoccupées de Bakhmout avec des munitions incendiaires". Le commandement militaire ukrainien a déclaré que les forces de Moscou continuaient de "détruire la ville". D'autres vidéos sont apparues sur les réseaux sociaux de la ville de l'est de l'Ukraine où le feu pleuvait et faisait rage dans la rue.

Pour rappel, dans un de nos articles publiés dans la journée d'hier, nous annoncions que le patron de Wagner s’est énervé dans une vidéo et a menacé de quitter Bakhmout à partir de cette date (VIDEO). «Nous allions prendre la ville de Bakhmout avant le 9 mai. Lorsqu'ils ont vu cela, les bureaucrates militaires ont stoppé les livraisons» de munitions, avait d'abord affirmé Evguéni Prigojine dans la vidéo. Le patron du groupe paramilitaire qui marchait au milieu de plusieurs corps a lancé : « Ils sont morts pour que vous puissiez vous engraisser dans vos bureaux ! ». Il crie également : « Choïgou ! Guérassimov ! Où sont mes putains d'obus ?! ».