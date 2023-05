Lors de la conférence internationale sur la sécurité Globsec à Bratislava ce mercredi, le président français, Emmanuel Macron, a insisté sur la nécessité de rallier les pays du Sud global et les nations en développement à la position de l'Occident concernant la situation en Ukraine. Selon lui, il est primordial d'empêcher ces États de se rapprocher de la Russie. "Nous devons convaincre le Sud," a déclaré le dirigeant français, en soulignant que grâce à l'engagement du Japon, le conflit en Ukraine n'est plus seulement l'affaire de l'Occident. Macron a souligné que de nombreuses puissances émergentes voient ce conflit comme n'étant pas leur guerre.

"Même quand ils reconnaissent qu'il s'agit d'une agression qui ne respecte pas la Charte des Nations unies, ils le marmonnent à peine entre leurs lèvres parce qu'ils pensent que leurs principaux problèmes sont de lutter contre la pauvreté dans leurs propres pays, qu'on leur a déjà imposé suffisamment de contraintes, [...] quand leur propre sécurité était menacée, nous n’avons pas réagi avec la même vigueur." Selon Macron, l'Occident doit écouter ces nations et répondre à leurs préoccupations.

Article similaire Mandat de la CPI contre Poutine: comment l'Afrique du sud veut l'ignorer L'Afrique du Sud envisage de contourner le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI) contre le président russe Vladimir Poutine en introduisant une…

Autrement, ces pays pourraient être récupérés par d'autres acteurs cherchant à établir un ordre international alternatif. "Nous devons entendre ce message. Sinon, le risque est que tous ces pays seront récupérés par d’autres pour bâtir un ordre international alternatif," a-t-il prévenu. Il a aussi souligné la possibilité que ces nations puissent choisir "le chemin russe".

Pour contrer cette perspective, Macron propose de mieux cerner les besoins de ces pays et de leur apporter une aide appropriée. Il est convaincu que c'est une étape nécessaire pour gagner leur soutien à la cause occidentale. Rappelons que la grande majorité des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine ont refusé de se joindre aux sanctions contre la Russie, malgré les pressions des États-Unis et de leurs alliés européens. Toute chose que le président français souhaite renverser, mais y paviendra-t-il?