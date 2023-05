Le groupe paramilitaire russe Wagner avait menacé de quitter Bakhmout, une ville de l'est de l'Ukraine, en raison d'une pénurie de munitions. Cependant, selon des informations récentes, le groupe paramilitaire russe a finalement décidé de rester sur place après avoir reçu l'assurance que toutes les munitions et les armes nécessaires pour continuer les opérations leur seraient fournies. C'est ce qu'a affirmé le patron du groupe Evguéni Prigojine.

Evguéni Prigojine, le chef de Wagner, a déclaré dans un message audio publié par son service de presse que le général Sergueï Sourovikine prendrait désormais toutes les décisions concernant les opérations militaires de Wagner en coopération avec le ministère russe de la Défense. « Cette nuit, nous avons reçu un ordre de combat (…). On promet de nous donner toutes les munitions et les armements dont on a besoin pour poursuivre les opérations », a indiqué Evguéni Prigojine dans un message audio publié par son service de presse.

Selon Prigojine, Sourovikine est la seule personne avec des étoiles de général d'armée qui sait comment combattre. Pour rappel, la semaine dernière, le président tchétchène Ramzan Kadyrov, un allié du président russe Vladimir Poutine, avait proposé d'envoyer ses hommes en Ukraine, plus précisément à Bakhmout, si Wagner quittait la région. Kadyrov en a profité pour critiquer Prigojine, affirmant que "filmer les corps de camarades morts pour provoquer le tollé public... est une erreur. Ne faisons jamais cela".