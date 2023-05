Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a récemment effectué une visite surprise en Arabie Saoudite où se tient actuellement un sommet de la Ligue arabe. A cette occasion, le numéro un ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane (MBS). Au cours de cette rencontre, Zelensky a exprimé sa gratitude envers MBS pour son soutien envers l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine et a invité le responsable saoudien à venir dans son pays, selon un communiqué officiel de la présidence ukrainienne rapporte plusieurs médias internationaux depuis quelques minutes.

Cependant, Zelensky n'a pas hésité à critiquer d'autres dirigeants arabes lors de son discours au sommet de la Ligue arabe. Il les a accusés de fermer les yeux sur les horreurs de l'invasion russe en Ukraine, exhortant les participants à prendre conscience de la réalité de la guerre et à adopter une approche plus honnête face à cette crise. "Malheureusement, il y en a dans le monde et ici, parmi vous, qui ferment les yeux sur ces cages et ces annexions illégales", a regretté le numéro un ukrainien Volodymyr Zelensky face aux participants à ce sommet pendant sa visite surprise. Il les a par ailleurs exhorté à "jeter un regard honnête" sur la guerre.

La déclaration du Président Volodymyr Zelensky à MBS montre clairement l'importance qu'il accorde au soutien international à l'Ukraine dans le contexte de la guerre en cours dans le pays. En effet, face à l'offensive russe et les derniers développement de la guerre en Ukraine, les autorités de Kiev cherchent à obtenir un soutien international pour tenir tête aux forces armées du pays dirigé par son homologue le Président Vladimir Poutine et arracher des territoires annexés. Aucun soutien ne sera de trop même si l'Ukraine bénéficie déjà du soutien des occidentaux qui ont fourni ces dernières semaines du matériel militaire qui est déjà déployé sur le terrain.