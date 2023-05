Jefferson "Jeff" Machado da Costa, l'acteur brésilien de 44 ans disparu depuis janvier, a été retrouvé mort dans un coffre en bois cimenté, enterré à deux mètres de profondeur. Da Costa, connu pour ses nombreux rôles dans des films brésiliens, avait disparu le 27 janvier. C'est grâce à une analyse d'empreintes digitales que son corps a été identifié à l'Institut de médecine légale. "Le corps a été retrouvé à l'intérieur du coffre, les mains liées et ce fil métallique autour du c 0u. Ce détail suggère qu'il a été victime d'étr ang lement, mais nous attendons toujours le rapport d'autopsie pour déterminer la cause exacte du décès", a expliqué Jairo Magalhaes, l'avocat de la famille da Costa.

Le coffre dans lequel il a été trouvé appartient également à da Costa. Il ressemble à un autre qu'il possédait chez lui. "C'est un autre indice qui a conduit la police à soupçonner que quelqu'un qui avait accès à la maison de Jeff était impliqué dans l'affaire", a ajouté Magalhaes. La famille de da Costa a été alertée de sa disparition par une ONG qui s'occupe des animaux abandonnés. Les chiens de compagnie de l'acteur avaient été trouvés errants sans propriétaire. Avant cela, aucun signe suspect n'avait été signalé.

L'enquête sur le décès de l'acteur est toujours en cours, et à ce jour, aucun suspect n'a été identifié. L'énigme entourant la disparition et la mort de cet acteur bien-aimé a choqué la communauté du cinéma et suscité un sentiment de tristesse parmi ses fans.