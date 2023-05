Rosalynn Carter, ancienne première dame des États-Unis, a été diagnostiquée atteinte de démence, a annoncé mardi le Carter Center. Malgré cette nouvelle déchirante, Rosalynn continue de vivre heureuse chez elle avec son mari, savourant le printemps à Plains et les visites de ses proches. Cette annonce intervient avec un objectif bien précis: faire face au stigmate souvent associé à cette maladie mentale, en se basant sur le fort engagement de l'ancienne première dame en faveur de la santé mentale.

Le Carter Center, qui lutte contre les stigmates et promeut les discussions ouvertes sur ces questions, a déclaré : "Nous reconnaissons, comme elle l'a fait il y a plus d'un demi-siècle, que le stigmate est souvent un obstacle qui empêche les individus et leurs familles de rechercher et d'obtenir le soutien dont ils ont tant besoin". L'organisation espère que le partage de cette nouvelle touchante encouragera des conversations importantes dans les foyers et les cabinets médicaux à travers le pays. Jimmy Carter, l'ancien président et époux de Rosalynn, est sous soins palliatifs depuis février suite à une série d'hospitalisations. La présidence de Jimmy Carter, qui a duré de 1977 à 1981, a été marquée par un certain nombre de réalisations significatives et de défis. Carter s'est engagé avec un élan de transparence et d'intégrité, dans le but de restaurer la confiance du public dans le gouvernement suite au scandale du Watergate.

Sur le plan intérieur, il a mis en œuvre des politiques en faveur de l'environnement, créant le département de l'Énergie et promouvant l'efficacité énergétique. À l'échelle internationale, il est sans doute mieux connu pour avoir négocié les accords de Camp David en 1978, qui ont conduit à un traité de paix historique entre Israël et l'Égypte. Cependant, la crise des otages en Iran, qui a duré 444 jours et s'est terminée le jour de l'inauguration de son successeur, Ronald Reagan, a gravement nui à sa présidence. Malgré ces défis, Carter est largement respecté pour sa dignité, son intégrité et son dévouement à la cause de la paix et des droits de l'homme, à la fois pendant et après son mandat présidentiel.